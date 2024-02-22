شكرا لقرائتكم خبر عن 5.7 مليار دولار.. بريطانيا تكشف خطتها للتزود بطائرات عسكرية مسيرة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت بريطانيا أنها ستنفق 4.5 مليار جنيه إسترليني (5.7 مليار دولار) لتزويد قواتها المسلحة بطائرات مسيرة على مدى العقد المقبل.

وبينت أنها اتخذت تلك الخطوات، بعدما أظهرت حرب أوكرانيا أهمية الأنظمة غير المأهولة في الصراع. الهجوم الأوكراني بالمسيرات وقبل أيام كشف حاكم منطقة كورسك الروسية، أن طائرة مسيرة أوكرانية نفذت هجوما على مستودع لتخزين النفط في المنطقة.

وأدى هذا الهجوم إلى اندلاع حريق في المنشأة، لكنه لم يسفر عن إصابات.

وتعرضت البنية التحتية للطاقة في روسيا لهجمات بطائرات مسيرة وحرائق على مدار الشهر الماضي. الحرب الروسية الأوكرانية وحينها زاد من حالة الغموض في أسواق النفط والغاز العالمية، المتضررة بالفعل من الصراع في الشرق الأوسط.

وتتبادل روسيا وأوكرانيا استهداف البنية التحتية للطاقة في ضربات تهدف إلى تعطيل خطوط الإمداد والخدمات اللوجستية.

وتسعى كل منهما إلى التفوق في حرب مستمرة منذ عامين تقريبا لم تظهر بعد أي علامة على اقترابها من النهاية.

