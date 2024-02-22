شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تحصل على مساعدات عسكرية من الدنمرك بـ 247 مليون دولار والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت الدنمرك موافقتها على حزمة مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة 1.7 مليار كرونة (247.40 مليون دولار).

وقالت رئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن اليوم الخميس: "الوقت لا يساعد أوكرانيا، العمل فقط هو الذي يهم في ساحة المعركة... كفاح أوكرانيا من أجل الحرية هو كفاحنا". مساعدات الدنمرك العسكرية لأوكرانيا وسيؤخذ المبلغ المعلن عنه اليوم الخميس، من مبلغ أكبر قدره سبعة مليارات كرونة خصصته الدنمرك لصندوق أنشئ للتبرعات العسكرية لأوكرانيا في مارس من العام الماضي.

وكانت أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية سيطرت على قرية بوبيدا في منطقة دونيتسك الأوكرانية، التي تقع إلى الجنوب من مارينكا. روسيا تسيطر على مناطق أوكرانية

وأوضحت أنها سيطرت على القرية، وعززت مواقعها في عدة أماكن أخرى بمنطقة دونيتسك.

وكانت وزارة الدفاع الأوكرانية، أشارت إلى أن القوات الأوكرانية تصد هجمات قرب القرية وتواصل "احتواء العدو".

