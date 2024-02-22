وزير خارجية كوريا الجنوبية يزور واشنطن الأسبوع المقبل

ابوظبي - سيف اليزيد - من المقرر أن يزور وزير الخارجية الكوري الجنوبي تشو تاي يول الولايات المتحدة الأسبوع المقبل، لإجراء مباحثات مع نظيره الأميركي انتوني بلينكن، لمناقشة العلاقات الثنائية والتهديدات الكورية الشمالية.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية أن وزارة الخارجية قالت في بيان اليوم الخميس، إن المباحثات، المقررة الأربعاء المقبل، تمثل أول اجتماع ثنائي لتشو مع بلينكن منذ توليه منصبه في الشهر الماضي.

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب زيارة تشو لريو دي جانيرو، حيث سوف يحضر اجتماع وزراء خارجية مجموعة العشرين.

ومن المقرر أن يشارك تشو وبلينكن في البرازيل في مباحثات ثلاثية مع نظيرهما الياباني يوكو كاميكاوا يوم الخميس. وقال المتحدث باسم الخارجية الكورية الجنوبية ليم سو سوك، إن تشو وبلينكن سيناقشان التحالف الراسخ بين كوريا الجنوبية وأميركا، كما سوف يقومان بتقييم الاتفاقيات التي توصل إليها الجانبان خلال متابعات لقمم رئيسي الدولتين. وأضاف أن الجانبين سوف يناقشان سبل «تعزيز القدرات الدفاعية الممتدة بين كوريا الجنوبية وأميركا، وتعزيز التحالف في ضوء الأمن الاقتصادي».