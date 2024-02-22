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أحدهم محكوم عليه بـ 69 سنة سجن.. ضبط 3 هاربين من تنفيذ أحكام في الأقصر

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محمد اسماعيل - القاهرة - الأقصر-محمد محروس:

شنت مديرية أمن الأقصر بالاشتراك مع قطاع الأمن العام تحت إشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، حملة أمنية لملاحقة وضبط المحكوم عليهم الهاربين.

أسفرت جهودها عن ضبط عاطل بدائرة مركز شرطة أرمنت، محكوم عليه فى 54 حكم "جزئى مستأنف"، بإجمالى عقوبات بالحبس أكثر من 69 سنة فى قضايا "تبديد").

كما جرى ضبط شخصين أحدهما محكوم عليه بالحبس 15 سنة (فى قضايا "إستيلاء على مال عام")، والآخر محكوم عليه بالحبس أكثر من 15 سنة (فى قضية "تبديد").

وبمواجهتهم بالأحكام الصادرة ضدهم أقروا بصحتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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