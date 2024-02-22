تخفيضات تصل 30%.. محافظ الإسكندرية يفتتح معرض أهلا رمضان بـ"محرم بك"

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري ومحمد عامر:



افتتح اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية والمهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية، اليوم الخميس، معرض أهلا رمضان المقام بمنطقة محرم بك والذي يضم عدد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة المرتبطة بشهر الصيام.

وتفقد محافظ الإسكندرية السلع الغذائية المعروضة بالأسعار المخفضة التي تقدمها الجهات المشاركة من خلال المعرض والتي تصل في بعض السلع إلى 30% تخفيض.

وقال المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية، إن المعرض يشارك به شركة الزيوت المستخلصة التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، والشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية قطاع محمد نجيب للزراعات المحمية، وعدد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص.

وأضاف أن معارض أهلا رمضان تستمر حتى الأسبوع الأول من شهر رمضان مع إمكانية مد فترتها، وتوفر السلع الغذائية من "السكر، الأرز، الزيوت، المكرونات، الزبيب، السمن، اللحوم المجمدة، الدواجن، البلح والتمور، الخضر، الحلويات، الصابون والمنظفات".

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد للمحافظة، عزة سعد رئيس حي وسط، وقيادات وفرق عمل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية.