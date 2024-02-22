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رشقة صاروخية من لبنان تصيب هدفًا عسكريًا في الجولان المحتل

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ياسر رشاد - القاهرة - أطلقت المقاومة الإسلامية في لبنان منذ قليل، رشقة صاروخية باتجاه هدف عسكري إسرائيلي في الجولان السوري المحتل.

 

كما استهدفت المقاومة الإسلامية في لبنان "حزب الله" ثكنة يوآف بصواريخ ‏الكاتيوشا، وردا على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية.

 

وقال حزب الله في بيان له: دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردا على ‏الاعتداءات على القرى والمنازل المدنية وآخرها في كفر رمان‎ ‎استهدف ‏مجاهدو المقاومة ‏الإسلامية عند الساعة (7:00) من مساء يوم الخميس 22-02-2024 ثكنة يوآف بصواريخ ‏الكاتيوشا

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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