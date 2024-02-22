مصدر ينفي إجراء مباحثات مع صندوق النقد للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

نفى مصدر مسؤول، ما تم تداوله بشأن إجراء مباحثات مصرية مع صندوق النقد؛ للحصول على دعم إضافي بسبب حرب غزة.

ووفقًا لما أعلنته قناة إكسترا نيوز، فإنه لا صحة لما تردد عن وجود مناقشات بين الحكومة المصرية وصندوق النقد الدولي؛ لحصول الجانب المصري على احتياطات مالية إضافية بسبب الحرب على غزة.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كشف عن إجراء مراسم توقيع الصفقة الاستثمارية الكبرى غدا الجمعة، خلال مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ووافق الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماعه اليوم الخميس، على أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية مع كيانات كبرى، وذلك في ضوء جهود الدولة حاليًا لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة موارد الدولة من النقد الأجنبي.