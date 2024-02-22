انت الان تتابع خبر إجماع أعضاء مجموعة العشرين على دعم حل الدولتين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلن وزير الخارجية البرازيلي ماورو فييرا، أن هناك إجماعا بين أعضاء مجموعة العشرين بشأن دعم حل الدولتين لتسوية النزاع بين "إسرائيل" والفلسطينيين.

وقال فييرا للصحفيين في ختام اجتماع وزراء خارجية دول مجموعة العشرين في ريو دي جانيرو، اليوم الخميس، إن هناك "إجماعا فعليا على حل الدولتين باعتباره الحل الوحيد الممكن للصراع بين إسرائيل وفلسطين".

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن مصدر في الخارجية البرازيلية، قوله إن "كل وزير تناول هذه القضية عبر عن دعمه لحل الدولتين، وإن عدد هؤلاء الوزراء كبير".

واستضافت البرازيل اجتماع وزراء الخارجية لمجموعة العشرين خلال الفترة من 20 إلى 22 فبراير.

وكان وقف التصعيد في قطاع غزة من أهم المواضيع على طاولة النقاشات أثناء الاجتماع، في الوقت الذي تبذل فيه جهود دبلوماسية من قبل مصر وقطر والولايات المتحدة لتحقيق صفقة لتبادل المحتجزين بين "إسرائيل" وحماس وإعلان هدنة إنسانية لإدخال المساعدات.