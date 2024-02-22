شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة الأوروبية تفكك شبكة تهريب مهاجرين وتعتقل 19 شخصًا والان نبدء بالتفاصيل

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شبكة إجرامية

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة الشرطة الأوروبية (يوروبول) اليوم الخميس، إنها فككت واحدة من أكبر شبكات تهريب المهاجرين عبر القنال الإنجليزي، واعتقلت 19 شخصًا في ألمانيا من بينهم زعيم الشبكة و4 منسقين رئيسيين.جاء ذلك في عملية موسعة نفذتها بالتعاون مع الشرطة الألمانية والفرنسية والبلجيكية.وقالت وكالة إنفاذ القانون التابعة للاتحاد الأوروبي، إن "التحقيق ركز على شبكة عراقية كردية يشتبه في تهريبها مهاجرين غير شرعيين من الشرق الأوسط وشرق إفريقيا، من فرنسا إلى المملكة المتحدة باستخدام قوارب مطاطية منخفضة الجودة".ونظم المشتبه بهم في التحقيق، الذي بدأ في نهاية عام 2022، عملية شراء وتخزين ونقل القوارب المطاطية التي استخدموها فيما بعد لتهريب المهاجرين من الشواطئ القريبة من مدينة كاليه الفرنسية إلى بريطانيا.وقالت الوكالة أن الشبكة الإجرامية تضع في المتوسط 50 مهاجرًا في قوارب تتسع لعشرة أشخاص بحد أقصى، وتتقاضى ما بين ألف إلى ثلاثة آلاف يورو لكل مهاجر.وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وكالة حرس الحدود وخفر السواحل الأوروبية (فرونتكس) التابعة للاتحاد الأوروبي إن الهجرة غير الشرعية من غرب أفريقيا إلى دول الكتلة ارتفعت لأكثر من عشرة أمثالها على أساس سنوي في يناير.