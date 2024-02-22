«الأونروا»: لا خطة بديلة بعد مارس حال تعليق تمويل الوكالة

ابوظبي - سيف اليزيد - غزة (لاتحاد)

قالت مديرة مكتب وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» في لبنان، أمس، إن الوكالة ليس لديها خطة بديلة لما بعد مارس المقبل حال تمسك الدول المانحة بتعليق التمويل، بعدما أوقفت تمويلها في أعقاب اتهامات إسرائيلية.

وعلّقت 16 دولة التمويل في انتظار نتائج تحقيق يجريه مكتب الرقابة التابع للأمم المتحدة.

وقالت مديرة شؤون «الأونروا» في لبنان دوروثي كلاوس، إن النتائج ستكون جاهزة في غضون أسابيع قليلة.

وأردفت قائلة: «نتمنى أن يشير أكبر عدد ممكن من المانحين للوكالة إلى أنهم يعيدون النظر في تجميد التمويل، وأنهم سيعيدون تمويل الوكالة بطريقة نتمنى ألا تجعلنا نواجه مشكلة في التدفق النقدي، وأن تستمر الخدمات من دون انقطاع». وأوضحت «ليس لدينا خطة بديلة».

وفي سياق متصل، أظهر تقييم جديد للاستخبارات الأميركية، أنه من المحتمل أن بعض موظفي «الأونروا»، شاركوا في هجوم 7 أكتوبر، مشيراً إلى أن الولايات المتحدة لا يمكنها التحقق من صحة اتهامات إسرائيلية بأن عدداً أكبر من موظفي الأمم المتحدة، تربطهم علاقات بجماعات مسلحة فلسطينية.