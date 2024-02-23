المشدد 15 عامًا لمُدان باغتصاب ابنة خالته القاصر في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

قضت محكمة جنايات المنصورة، اليوم الخميس، بالسجن المشدد 15 عامًا على مُدان باغتصاب ابنة خالته الطفلة القاصر بالقوة، وذلك أثناء تواجدها بمسكن أسرته في مركز الستاموني.

صدر الحكم برئاسة المستشار مجدي علي قاسم، رئيس المحكمة، وعضوية المستشار وائل صفوت راشد، الرئيس بالمحكمة، والمستشار محي الدين محمد الكناني، والمستشار وليد نبيل عطوة وسكرتارية أحمد كمال في القضية رقم 7952 لسنة 2023 والمقيدة برقم 2527 لسنة 2023 كلي شمال المنصورة.

كان المستشار محمد هاشم، المحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية أحال المتهم "أسامة.م.ر.ا"، هارب، 26 عاما، لأنه في غضون شهر مايو 2023 بدائرة مركز الستاموني محافظة الدقهلية واقع المجني عليها الطفلة "ر. أ. س" -والتي لم تبلغ 18 عامًا- بالقوة، بأن استغل حداثة سنها وتواجدها بمسكن أسرته وأدخلها إحدى غرف محل إقامته وواقعها جنسيًا، وفق ما أكده التقرير الطبي.

وشهدت "ايمان.ا.ي.م"، 41 عامًا، والدة المجني عليها، بأن الواقعة تكررت على فترات، مستغلًا غياب الأسرتين عن محل الواقعة.

وأدلى الرائد أحمد عوض صبري، رئيس مباحث مركز شرطة الستاموني، بشهادته فى تحقيقات النيابة العامة، بأن تحرياته السرية أسفرت عن صحة الواقعة وتكراره بغير قبول المجني عليها.

وأثبت تقرير الطب الشرعي بفحص الطفلة تبين أنها "ثيب" وأنها مفضوضة البكارة منذ فترة زمنية طويلة يتعذر تحديدها من الوجهة الكلية الطبية الشرعية ولا يوجد من الوجهة الفنية ما يمنع من جواز حدوث الواقعة على نحو التصوير الوارد بالأوراق وفي تاريخ معاصر لتاريخ الواقعة.

وبسؤال المجني عليها استدلالا بتحقيقات النيابة العامة قررت بمضمون ما شهدت به والدتها. وثبت بصورة قيد المجني عليها أنها من مواليد 23-5-2004.