قرار مهم من وزير التموين بشأن تخزين وتداول السلع الغذائية -(مستند)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

أصدر الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، القرار رقم 6 لسنة 2024 بتشكيل لجنة عليا بالوزارة والمديريات التموينية لمتابعة إلزام الموزعين وتجار الجملة والتجزئة عند تخزين السلع الغذائية بأن تكون مصحوبة بفواتير ضريبية وفترات التخزين لبعض السلع الغذائية.

وأضاف القرار، أن اللجنة ستتابع فترات التخزين لبعض السلع الغذائية والمعلنة سابقا، وسيتم تنظيم آلية تخزين السلع الغذائية لدى الموزعين وتجار الجملة والتجزئة بألا تزيد عن المدد المحددة على النحو التالي:

-(السكر/ الألبان/ الجبن/ المكرونة) 3 أشهر.

-(الزيوت) 6 أشهر.

- (الفول/ العدس/ الأرز) حتى شهرين.

وأوضخ القرار أنه سيتم مراجعة مستندات البيع والتأكد أن عمليات البيع والتداول تتم بالمعدل الطبيعي، ومتوسط المبيعات خلال الشهر، على أن تلتزم الجهات بقرار الوزير اعتبارًا من اليوم.