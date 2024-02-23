بالصور.. افتتاح ثاني معارض "أهلًا رمضان" في سيدي جابر بالإسكندرية

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

افتتح الدكتور أحمد جمال نائب محافظ الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، ثاني معارض "أهلًا رمضان" بالمحافظة، خلف محطة قطارات سيدي جابر، بالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المهندس أحمد إبراهيم وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، في إطار الاستعدادات لاستقبال شهر رمضان المبارك.

تفقد نائب المحافظ السلع الغذائية المعروضة بأسعار مخفضة والتي تصل بعضها إلى خصم 30%، مؤكدًا حرص المحافظة على إقامة المزيد من معارض "أهلًا رمضان" على مستوى الأحياء ليستفاد منها أكبر قدر ممكن من المواطنين.

وأشار إلى أن المعرض يأتي في إطار سلسلة المعارض التي تم افتتاحها خلال الفترة الحالية وذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بإطلاق مبادرات تهدف إلى توفير السلع الأساسية والاستراتيجية بأسعار مخفضة وبجودة عالية للتخفيف عن كاهل المواطنين استعدادًا لشهر رمضان المبارك.

وقال المهندس محمود القلش المتحدث الرسمي لمديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، إن المعرض يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة والمرتبطة بالشهر الكريم منها "شركة اسكندرية للزيوت والشركة العامة لتجارة الجملة التابعين للشركة القابضة للصناعات الغذائية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية و العديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت بالقطاع الخاص.

وأضاف أن المعرض يوفر السلع الغذائية من "السكر، الأرز، الزيوت، المكرونات، الزبيب، السمن، اللحوم المجمدة، الدواجن، البلح والتمور، الخضر، الحلويات، الصابون والمنظفات".

جاء ذلك في حضور المهندسة جيهان مسعود السكرتير العام المساعد بالمحافظة، واللواء أحمد حبيب رئيس حي شرق، وجميع الأجهزة المعنية.