زاهي حواس: لن تُعاد حجارة الهرم الأصغر لمكانها حتى بعودة منكاورع نفسه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

أوضح عالم الآثار زاهي حواس موضوع تبليط هرم منكاورع كما نفى الشائعات التي انتشرت حول تغييرات على الهرم.

وفي حوار مع الإعلامي حمدي رزق في برنامج "نظرة" على قناة صدى البلد، أشار حواس إلى أن الدكتور مصطفى وزيري لم يعلن تفاصيل مشروع تبليط الهرم وأن القضية أُثيرت بشكل خاطئ عبر الإنترنت.

وأوضح "حواس" بأن الهرم لم يتعرض لأي تغيير في هيكله ولا يمكن استعادة الأحجار الجرانيتية التي كانت موجودة منذ عهد الملك منكاورع، مؤكدًا امتثاله للقوانين الدولية التي تحظر تغيير الشكل الأصلي للآثار.

واستنكر حواس، فكرة إعادة تركيب الحجارة المحيطة بالهرم، موضحًا أنه حتى بعودة منكاورع نفسه لن تُعاد الحجارة لمكانها، وأنه توصل لهذا الاتفاق مع وزيري.

وتابع "حواس": "مشروع وزيري ينطوي على إزالة بعض الحجارة من الهرم ويتضمن أعمالاً هندسية وأثرية دقيقة".