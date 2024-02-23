منظمة حظر الأسلحة الكيميائية تحمل "داعش" مسؤولية هجوم 2015 في سوريا

افادت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية اليوم "إن مسلحي تنظيم "داعش" هم المنفذون المحتملون لهجوم بسلاح كيماوي في بلدة مارع بسوريا في الأول من أيلول 2015.

واوضحت المنظمة إن هناك "أسبابا معقولة للاعتقاد بأن وحدات من "داعش" نشرت غاز الخردل في الأول 2015 في هجمات متواصلة استهدفت الاستيلاء على بلدة مارع".

ووجد فريق التحقيق وتحديد الهوية التابع للمنظمة أن 11 شخصا خالطوا "مادة سوداء خبيثة" عُثر عليها في مقذوفات بموقع الهجوم، عانوا من أعراض تتفق مع التعرض لغاز الخردل. وأضافت أن الفريق تأكد من أن المواد الكيماوية تم نشرها بالمدفعية من مناطق خاضعة لسيطرة التنظيم.

وأضافت "لا يوجد أي كيان آخر يمتلك الوسائل والدوافع والقدرات اللازمة لنشر غاز الخردل في إطار الهجوم على مارع في الأول من أيلول 2015".

توصلت تحقيقات سابقة للمنظمة إلى أن الحكومة السورية استخدمت غاز الأعصاب السارين خلال هجوم في نيسان 2017، وأسقطت أسطوانات غاز على مبان سكنية في مدينة دوما السورية في 2018، ودأبت أيضا على استخدام الكلور سلاحا.

وتنفي سوريا استخدام أسلحة كيماوية وتتهم تنظيم "داعش" باستخدام غاز الخردل.