الطيران الاسرئيلي استهدف بلدة بليدا ومعلومات عن سقوط شهداء

افادت معلومات بان العدوان الذي استهدف بلدة بليدا طاول ساحتها العامة ومنازل على الطريق العام مما تسبب بدمار هائل في الامكنة المستهدفة، وتحدثت المعلومات عن سقوط شهداء.

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