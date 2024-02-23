لقاء تشاوري في بلدية بعلبك لعرض سبل تعزيز خدمات المياه في المدينة

عقد في بلدية بعلبك لقاءً تشاورياً بمبادرة من مؤسسة مياة البقاع ممثلة بمسؤول الصيانة والتوزيع محمد اسماعيل لعرض سبل تعزيز خدمات المياه في مدينة بعلبك، وقد شارك فيه الى جانب رئيس واعضاء البلدية وفد من منظمة اليونيسف بالاضافة الى محافظ بعلبك الهرمل ممثلا بجهاد حيدر ورئيس اتحاد بلديات بعلبك شفيق شحادة ومعاون مسؤول منطقة البقاع في حزب الله هاني فخرالدين.

وتم خلال اللقاء التطرق الى اهمية التعاون والتنسيق والمؤازرة بين مؤسسة مياه البقاع وبلدية بعلبك وجميع الفعاليات الاهلية والسياسية في المدينة لتنعيم وتنشيط خدمات المياه للجميع، وفي نهاية اللقاء تم التفاهم على التحضير للقاء تشاوري على مستوى مدينة بعلبك لبحث برامج التعاون لتعزيز حوكمة خدمات المياه..