البيت الابيض: المحادثات بشأن الإفراج عن الاسرى في غزة "تسير بشكل جيد"

أكد المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي أن المحادثات التي يجريها مبعوث الرئيس جو بايدن بشأن إطلاق سراح الاسرى ووقف الأعمال العدائية في غزة "تسير بشكل جيد".

واوضح كيربي "المؤشرات الأولية لدينا من المبعوث الاميركي بريت ماكغورك تشير إلى أن المناقشات تسير بشكل جيد"، موضحا أن المبعوث زار القاهرة الأربعاء وكان في إسرائيل الخميس لعقد اجتماعات مع الحكومة وكذلك مع عائلات اسرى أميركيين.

وأشار إلى أن المحادثات تتعلق "بتوقف طويل في القتال من أجل إطلاق سراح جميع الاسرى وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة".

في مواجهة الخسائر البشرية المتنامية، بدأت مناقشات جديدة حول خطة وضعتها قطر والولايات المتحدة ومصر، تنص المرحلة الأولى منها على هدنة لمدة ستة أسابيع يتم خلالها تبادل اسرى اسرائيليين بأسرى فلسطينيين، وإدخال كميات كبيرة من المساعدات الإنسانية إلى غزة.