بوتين يقوم برحلة تجريبية على متن قاذفة استراتيجية فرط صوتية

قام الرئيس الروسي فلاديمير بوتين برحلة مدّتها ثلاثون دقيقة على متن قاذفة استراتيجية فرط صوتية من طراز "توبوليف تي يو-160 ام" (Tu-160M) تابعة لقوات الردع النووي الروسية، في خضم الحرب التي تشنّها بلاده على أوكرانيا.

وأفادت وكالات أنباء روسية بأنّ الطائرة أقلعت من مدرج مصنع طائرات في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية (وسط).

ووفق المصادر ذاتها، فقد أقلعت طائرة من طراز "Tu-160M"، وهي نسخة مطوّرة من طائرة صمّمها الاتحاد السوفياتي خلال الحرب الباردة.

ونقلت وكالة ريا نوفوستي عن الرئيس الروسي قوله "نتسلّم معدّات جديدة، معدّات ممتازة وجيل جديد بالفعل"، وذلك بعدما كان قد وجّه جزءاً كبيراً من الاقتصاد الروسي نحو المجهود الحربي.

وتعتبر "توبوليف تي يو-160 ام" قاذفة ثقيلة قادرة على تنفيذ ضربات نووية وتقليدية على مسافات طويلة.