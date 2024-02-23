البعثة الروسية لدى منظمة التعاون الإسلامي تحتفل بيوم التأسيس السعودي

احتفلت بعثة روسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي في مقر إقامتها بمحافظة جدة بيوم التأسيس.

وأكد المندوب الدائم لروسيا الاتحادية لدى منظمة التعاون الإسلامي السفير توركو داودوف بأن يوم التأسيس للمملكة العربية السعودية هي الذكرى الخالدة لهذه الدولة التي ضربت أطنابها في الجزيرة العربية لثلاثة قرون، حاملة في طياتها رسالة الاعتدال والوسطية والتسامح مع كل شعوب العالم.

وأضاف أن هذا الاحتفال يجسد مدى العلاقات المميزة بين البلدين لذا حرص الجميع من أعضاء المندوبية الدائمة والقنصل العام لدى روسيا وأعضاء البعثة الدبلوماسية المشاركة في هذا اللقاء الذي يعكس للجميع ثقافة التلاحم والتعاضد بين الدولتين كأشقاء نتشاطر الأفراح ونسعد بمثل هذه المناسبات التي تدل على العمق التاريخي للبلاد وسرعة تنميتها لمواكبة رؤية المملكة 2030، مشيراً إلى أن المملكة العربية السعودية شمعة تضيء أرجاء العالم بالحب والخير جمعاء ، في ظل قيادة حكيمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان.