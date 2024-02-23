مقتل 6 فلسطينيين وإصابة آخرين في قصف إسرائيلي على منزل شرق رفح

أفادت مصادر محليّة لـ"وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينيّة- وفا"، بأنّ "القوات الإسرائيلية قصفت منزلًا في منطقة زلاطة شرق رفح جنوب قطاع غزة، ما أدّى إلى تدميره بالكامل على رؤوس ساكنيه"، مشيرةً إلى أنّ "طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين 6 قتلى وعدد من الجرحى، جرى نقلهم إلى مستشفى أبو يوسف النجار".
وذكرت "وفا"، أنّ "الطّيران الحربي الإسرائيلي قصف أيضًا منزلًا في مخيم يبنا وسط رفح، ما أدّى إلى وقوع عدد من الجرحى. كما أطلقت الزّوارق الحربيّة نيرانها على شاطئ بحر رفح، بينما قصفت المدفعيّة الإسرائيليّة مناطق متفرّقة في خان يونس جنوب القطاع".
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