شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يوافق على ضمانات قرض لتركيا بقيمة 600 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

استثمارات خضراء

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على ضمانات قرض لصالح تركيا بقيمة 600 مليون يورو.ومن المقرر توجيهه لدعم المصدرين الأتراك من أجل خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات الإنتاج بهدف الحفاظ على قدراتهم التنافسية وأسواقهم الخارجية.وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن بيان، سوف يوفر "مشروع الصادرات الأخضر لتركيا"، تمويلًا ميسرًا وطويل الأجل للمصدرين من أجل الاستثمار في الحلول الخضراء المرنة المتعلقة بالمناخ، مثل تحديث الآلات، والمعدات وأنظمة التسخين والتبريد، إضافة إلى تقليص المخلفات، أو إعادة تدويرها.وأوضحت بلومبرج أن شركات التصدير التركية توظف حوالي 73% من القوى العاملة في البلاد.