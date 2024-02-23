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البنك الدولي يوافق على ضمانات قرض لتركيا بقيمة 600 مليون يورو

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د ب أ- واشنطن 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الدولي يوافق على ضمانات قرض لتركيا بقيمة 600 مليون يورو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة مجموعة البنك الدولي على ضمانات قرض لصالح تركيا بقيمة 600 مليون يورو.
ومن المقرر توجيهه لدعم المصدرين الأتراك من أجل خفض الانبعاثات الكربونية من عمليات الإنتاج بهدف الحفاظ على قدراتهم التنافسية وأسواقهم الخارجية.

استثمارات خضراء

وبحسب ما أوردته وكالة بلومبرج للأنباء، نقلا عن بيان، سوف يوفر "مشروع الصادرات الأخضر لتركيا"، تمويلًا ميسرًا وطويل الأجل للمصدرين من أجل الاستثمار في الحلول الخضراء المرنة المتعلقة بالمناخ، مثل تحديث الآلات، والمعدات وأنظمة التسخين والتبريد، إضافة إلى تقليص المخلفات، أو إعادة تدويرها.
وأوضحت بلومبرج أن شركات التصدير التركية توظف حوالي 73% من القوى العاملة في البلاد.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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