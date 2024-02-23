شاهد.. كاميرا مراقبة توثق اغتيال رجل أعمال كولومبي في 8 ثوانٍ فقط

المنامة - ياسر ابراهيم - انتشر مقطع فيديو مروع على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشاراً واسعاً، الخميس 22 فبراير/شباط 2024، يوثق للحظات مرعبة من عملية اغتيال رجل أعمال كولومبي شهير، يدعى هيرنان فرانكو، بسلاح قاتل محترف، وهي العملة التي لم تتجاوز 8 ثوانٍ فقط.



من خلال مقطع الفيديو الذي وثقته كاميرا مراقبة مثبتة داخل مرأب المبنى الذي يسكن فيه رجل الأعمال الكولومبي، يمكن رؤية اللحظة التي دخل فيها القاتل بسرعة خاطفة، وهو يحمل مسدساً، ثم لاحق رجل الأعمال الذي خرج لتوه من سيارته ويتحدث على الهاتف، قبل أن يسقطه قتيلاً بطلقات نارية.



وفي آخر المقطع يمكن رؤية السائق وهو يحاول مطاردة القاتل، لكنه يفشل في القبض عليه، بعد أن هرب بسرعة خاطفة.



من هو هيرنان فرانكو؟

حسب تقارير صحفية كولومبية، فإن رجل الأعمال الكولومبي لفظ أنفاسه الأخيرة في المستشفى، بعد أن عجز الأطباء عن إنقاذه.



ويشتهر هرنان بأنه شقيق المدير السابق لشركة DIAN العملاقة، أوسكار فرانكو تشاري، وهو شخصية معروفة جداً في البلاد، وقد شغل أيضاً منصب مدير المديرية الوطنية للضرائب والجمارك بين عامي 2005 و2009، خلال حكومة الرئيس ألفارو أوريبي فيليز.



وعرف عن هرنان أوسكار أنه كان متزوجاً أيضاً من عارضة الأزياء ومقدمة البرامج التلفزيونية أليخاندرا إيزازا فيليز، وأنجب منها ابنة.



رواية مثيرة للسلطات

في الوقت الحالي، عمل رجل الأعمال المغتال مستشاراً لشركات خاصة، وتقول تقارير صحفية إنه في اليوم الذي قُتل فيه "هيرنان" كان ذاهباً إلى موعد للإبلاغ عن سلسلة من المخالفات التي تم العثور عليها في إحدى شركات الأرز.



بحسب السلطات، فإن رجل الأعمال سينشر المعلومات التي وجدها في المراجعة التي أجراها.



وفي هذا الصدد، قال العقيد خوان كارلوس أريفالو رودريغيز، قائد شرطة العاصمة بوغوتا، شاري: "كان لديه موعد للإبلاغ عن بعض المخالفات التي اكتشفوها في التدقيق الذي أجروه على شركة خاصة".



المصدر: مواقع الكترونية



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