الارصاد الجوية: الطقس غدا غائم مع احتمال تساقط أمطار خفيفة متفرقة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، أن "منطقة من الضغط الجوي المرتفع مصحوبة بكتل هوائية دافئة، تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط حتى مساء الإثنين مع بعض التقلبات المحلية يوم غد السبت، واحتمال أن نتأثر مساء الإثنين بمنخفض جوّي محدود الفعالية فيتقلّب الطقس حتى مساء الثلاثاء".

واشارت الى ان الطقس المتوقع في لبنان، اليوم "غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، حيث تصبح فوق معدلاتها الموسمية كما تنشط الرياح أحياناً اعتبارا من بعد الظهر في المناطق الجنوبية واحتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار".

ولفتت الى ان "طقس السبت، غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة خلال الفترة الصباحية مع ارتفاع إضافي بدرجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض في الداخل وعلى الجبال، فتتكاثف الغيوم تدريجيًا وتصبح الأجواء مهيأة لتساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية مترافقة برياح ناشطة، كما يتشكّل الضباب على المرتفعات. اما الاحد، قليل الغيوم اجمالاً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع على الجبال وفي الداخل كما يتشكّل ضباب محلي على المرتفعات خلال الفترة الصباحية. والاثنين غائم جزئياً الى غائم بسحب مرتفعة ومتوسطة مع ارتفاع محدود بدرجات الحرارة تنشط الرياح اعتباراً من بعد الظهر ويتشكل الضباب على المرتفعات في الفترة المسائية".