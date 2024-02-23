شدد المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان، في بيان على أنه يجري الكلام عن اعادة البحث في خطة الحكومة لتنظيم المصارف وبالتالي يشكل المسؤولون ضغطا في اتجاه عدم اقرارها.
ولفت المرصد الى انه مهما كان الوضع يجب عدم تحميل المودع الخسائر على حساب الدولة والمصارف التي استفاد اصحابها من الهندسات المالية كما تدعي جمعية المصارف.
وتساءل المرصد اذا كان فعلا كذلك فكيف تضاعفت ثروات اصحاب تلك المصارف بعد ٢٠١٩ وبشكل كبير؟ الحقيقة أن هؤلاء كبروا رأسمالهم استفادوا من الأرباح ويأتون اليوم ليقولوا أموالكم ليست لدينا... هل سأل أحدهم من أين لكم ذلك؟
كانت هذه تفاصيل خبر المرصد الاوروبي: يجب عدم تحميل المودع الخسائر على حساب الدولة والمصارف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.