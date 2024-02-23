جمهورية أفريقيا الوسطى.. النيران تلتهم قرية بادينغا في مالا

ياسر رشاد - القاهرة - تعرضت قرية بادينغا الواقعة في دائرة مالا الانتخابية في جمهورية أفريقيا الوسطى، مؤخرا لكارثة لم يسبق لها مثيل، حيث اجتاح حريق مجهول المصدر جميع المنازل والسندرات ، تاركا السكان في حالة من الفوضى التامة.

دمر الحريق الذي لا يزال سببه غامضا ، قرية بادينغا ، وأغرق سكانها في حالة من الضيق لا يوصف.

أحرقت جميع المنازل على الأرض ، وتم القضاء على المؤن المخزنة في مخازن الحبوب. وتترك الأسر بلا مأوى وبدون طعام وبدون موارد.

وسط الأنقاض المشتعلة، يعبر توماس، وهو مقيم منذ فترة طويلة في بادينغا، عن خرابه: "كل ما كان لدينا اشتعلت فيه النيران. منازلنا ومحاصيلنا وذكرياتنا نحن عاجزون تماما نحن بحاجة إلى المساعدة والتضامن للعودة من هذا الكابوس".

ومع ذلك ، يشهد إريك ، وهو أب حزين ، على حجم الكارثة: "لقد فقد أطفالي كل شيء أحرقت براءتهم مع منازلنا لا نعرف من أين نبدأ ، وكيف نعيد بناء حياتنا الرجاء مساعدتنا، نحن على ركبنا".

بالنسبة لفريديريك، وهو حرفي في القرية، يصف بمرارة التأثير المدمر للحريق: "الحريق دمر كل شيء في طريقه أدوات عملنا وسبل عيشنا وكل شيء اختفى في لحظة نحن بحاجة إلى يد ممدودة، وأمل في التمسك بهذه الليلة المظلمة".

وفي مواجهة هذه الشهادات المؤثرة، فإن الدعوة إلى مساعدة ضحايا مالا يتردد صداها بإلحاح بالغ هناك حاجة إلى تضامن وسخاء الجميع أكثر من أي وقت مضى لإعادة الأمل إلى هذا المجتمع المدمر إن رعية مالا، بالتنسيق مع أبرشية باندورو، على أهبة الاستعداد لتلقي وتوزيع إمدادات الإغاثة لتلبية الاحتياجات الفورية للضحايا.

في هذه المحنة غير المسبوقة، كل بادرة تعاطف، كل تبرع بالدعم مهم لتخفيف المعاناة ومساعدة سكان بادينغا على إعادة البناء معا، متحدين في التضامن، يمكننا أن نحول المأساة إلى أمل، والرماد إلى ولادة جديدة.

مساعدتكم ، مهما كانت ، ستحدث فرقا كبيرا في حياة المتضررين من مالا أشكركم على كرمكم وتعاطفكم مع إخوتنا وأخواتنا المحتاجين.