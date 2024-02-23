كينيا تلغى رسوم الدخول لحاملي جوازات السفر من جنوب إفريقيا وست دول أخرى

ياسر رشاد - القاهرة - ألغت كينيا رسوم الدخول لحاملي، جوازات السفر من جنوب إفريقيا، وست دول أخرى، بعد انتقادات واسعة النطاق للرسوم التي تم تقديمها مؤخرًا بقيمة 30 دولارًا.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السياحة وجذب المسافرين من رجال الأعمال، فى السابق كان جميع حاملي جوازات السفر الأجنبية يخضعون لمتطلبات التأشيرة، ولكن قرار الحكومة أثار رد فعل عنيف لاحتمال زيادة تكاليف السفر والبيروقراطية.

تنطبق الإعفاءات الآن على حاملي جوازات السفر من جنوب إفريقيا وإثيوبيا وإريتريا والكونغو برازافيل، وجزر القمر وموزمبيق، وأعضاء الكتلة الإقليمية لجماعة شرق إفريقيا (EAC). وسان مارينو ، ثالث أصغر دولة في أوروبا ، هي الدولة الأخرى الوحيدة في قائمة الإعفاءات.

وقالت مذكرة من وزارة الداخلية والهجرة الكينية إن الدول المعفاة أبرمت "اتفاقيات إلغاء تأشيرات أو وقعت اتفاقيات ثنائية للإعفاء من التأشيرات" مع الدولة الواقعة في شرق إفريقيا.

ومع ذلك ، سيظل المسافرون من هذه البلدان بحاجة إلى الحصول على وثيقة تصريح سفر إلكترونية (ETA) صالحة لمدة 90 يوما.