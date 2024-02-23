الصحة بغزة: 104 قتلى خلال 24 ساعة ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الجمعة، مقتل 104 فلسطينيين خلال الساعات الـ 24 الاخيرة، مشيرة إلى أن إجمالي عدد ضحايا الحرب في غزة منذ السابع من أكتوبر ارتفع إلى 29514.

وحسب روسيا اليوم، قالت الوزارة في بيان إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 10 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة راح ضحيتها 104 شهداء و160 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ويمنع الاحتلال وصول طواقم الاسعاف والدفاع المدني إليهم".

وأكدت الوزارة "ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدا و69616 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي".