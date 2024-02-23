حواط: منفتحون على أي مبادرة نصل من خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية

اكد النائب زياد حواط، أن "معركتنا حتى آخر نفس هي المحافظة على حقوق الناس وودائعهم، والدولة تتحمل مسؤولية المحافظة على الودائع وعلى الحكومة ان تقوم بخطة انقاذية للبلد"، معتبرا أن "الحكومة لن تتمكن من وضع خطة للإنقاذ الاقتصادي، ومحاربة الفساد فهي لن تتمكن من وضع السلة الاصلاحية ومن تحضير القوانين فهي حكومة مستقيلة وتصريف اعمال".

ورأى في حديث لقناة "الجديد"، الى ان "لا يمكن ان نحافظ على الوفاق الوطني في البلد، ولا يمكن ان تنتظم الحياة السياسية الا بوجود رئيس جمهورية يتمتع بالشرعية اللبنانية". واعتبر أن "حوار الطاولة هو لتضييع الصورة الحقيقية وتبرير حجة التعطيل في البلد، اما الحوارات الثنائية فهي قائمة في كل لحظة ونلتقي مع الكتل النيابية ومع رئيس مجلس النواب نبيه بري للخروج باسرع وقت ممكن برئيس جمهورية".

وشدد على اننا "منفتحين على أي مبادرة نصل من خلالها الى انتخاب رئيس للجمهورية، ونحن نتواصل مع كافة المكونات اللبنانية وفي مجلس النواب".