أمريكا تحذر روسيا من نشر أسلحة نووية في الفضاء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – واس

تواصلت الولايات المتحدة الأمريكية، بشكل مباشر مع روسيا، لتوجيه لها رسالة تحذيرية من نشر أسلحة نووية جديدة في الفضاء.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال، إن مسؤولين أمريكيين، أبلغوا موسكو بأن هذه المساعي تنتهك معاهدة الفضاء الخارجي وتعرض مصالح الأمن القومي الأمريكي للخطر.

وكانت وكالة رويترز، قالت إن روسيا تسعى لنشر قدرات نووية سيجري نشرها في الفضاء، والتي تتعلق بمحاولات روسيا تطوير سلاح نووي مضاد للأقمار الصناعية في الفضاء. وتنفي روسيا هذه الجهود، وتؤكد أنها تعارض نشر أسلحة نووية في الفضاء.

إلا أن الإدارة الأمريكية تواصلت مع موسكو ضمن حملة دبلوماسية تقوم بها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، بهدف درء أي تهديدات في الفضاء، والتي قد تطال مصالح حلفاء مقربين.

وبحسب وكالة بلومبرغ، فإن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها أن روسيا يمكن أن تنشر سلاحا نوويا أو رأسا حربيًا وهميا في الفضاء في وقت مبكر من هذا العام.