“صحة غزة”: الاحتلال ارتكب 10 مجازر خلال آخر 24 ساعة راح ضحيتها 104 شهداء و160 مُصابًا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 – متابعات

أكدت وزارة الصحة في قطاع غزة ،اليوم الجمعة، أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب عشرة مجازر في القطاع راح ضحيتها 104 شهداء و160 مُصابًا خلال الساعات الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أن هذا العدد لا يشمل الضحايا تحت الركام وفي الطرقات الذين يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول اليهم.

وأوضحت أنه بموجب التحديث الجديد ترتفع حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى 29514 شهيدًا و69616 مُصابًا منذ السابع من أكتوبر الماضي، وهو تاريخ “طوفان الأقصى”.