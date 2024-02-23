الحكم على أمهات أوغنديات لإرسال أطفالهن للتسول

ياسر رشاد - القاهرة - حكمت محكمة في أوغندا، على أكثر من 100 امرأة بشهر واحد من الخدمة المجتمعية لكل منهن بعد أن اعترفن بإرسال أطفالهن للتسول في العاصمة كمبالا.

كما منعت المحكمة النساء من العودة إلى المدينة وأمرت بإعادتهن إلى منطقتهن الأصلية في ناباك في شمال أوغندا، حسبما ذكرت صحيفة ديلي مونيتور الخاصة.

وطالبت النساء بالرأفة، حيث قالت بعضهن إنهن أرامل وأخريات أمهات عازبات، حسبما ذكرت صحيفة نيو فيجن المملوكة للدولة.

"لقد استمعت إلى صرخاتهم وسيكون الحكم بالسجن غير مناسب، لا بد لي من تنفيذ عقوبة رادعة ... سأحكم عليهم بخدمة المجتمع. في حالة التقصير ، ستقضي شهرا واحدا في السجن "، كما نقل عن القاضي في القضية ، القاضي إدغار كاراكير ، قوله من قبل ديلي مونيتور.

إن إرسال الأطفال لالتماس الصدقات أو التسول فيها مخالف لقوانين حماية الطفل في أوغندا ويعاقب عليه بالسجن لمدة أقصاها ستة أشهر.

وكانت النساء قد اعتقلن الشهر الماضي خلال حملة لطرد المتسولين من العاصمة، قبل ثلاث قمم دولية استضافتها هناك.

ونقل الأطفال إلى قرية ماسوليتا للأطفال في وسط أوغندا، التي تستضيف الأطفال الذين تم إنقاذهم.