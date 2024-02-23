ضبط طلاب نيجيريين بتهمة الاحتيال المزعوم عبر الإنترنت

ياسر رشاد - القاهرة - السلطات النيجيرية، تعتقل 50 شخصا محتالون مشتبه بهم على الإنترنت ، وجميعهم تقريبا طلاب ولاية كوارا الجامعة في الغرب.

لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية

وقالت لجنة الجرائم الاقتصادية والمالية (EFCC)، إن 48 طالبا و وألقي القبض على اثنين آخرين في مخابئهما المختلفة بعد أيام من المراقبه.

وأضافت اللجنة، أنها استعادت "تسعة غريبة سيارات و 24 جهاز كمبيوتر محمول وماركات مختلفة من الهواتف" من المشتبه بهم ، الذين يقال أن تعيش أسلوب حياة فخم.

كما نقلت وسائل الإعلام المحلية، عن الوكالة قولها إنها "تحولت إلى العمل لتحرير الدولة من الفساد و أنشطة شائنة أخرى ل "ياهو ياهو بويز" ، في إشارة إلى الاسم تعطى للمحتالين عبر الإنترنت.

الوكالة لديها نشر علي وسائل التواصل الاجتماعي، صور المشتبه بهم وكذلك الأشياء المحتجزة.

سيتم استدعاء المشتبه بهم قريبا في المحكمة عند الانتهاء من التحقيقات ، قالت EFCC.