تناول النائب السابق اميل رحمة، مع البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي، كافة الامور التي تقض مضاجع اللبنانيين. وشدد الراعي على "ضرورة وضع كل الامكانات لتجنيب لبنان الاخطار التي تداهمه"، محبذا "التواصل من اجل التوصل إلى نقاط تفاهم على الاوضاع التي تفيد لبنان وتحصّن".

كانت هذه تفاصيل خبر رحمه التقى الراعي وبحث القضايا التي تهم اللبنانيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.