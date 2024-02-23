اقدم عدد من العسكريين المتقاعدين على اغلاق مداخل السراي الحكومي حيث يفترض ان تنعقد بعد ظهر اليوم جلسة لمجلس الوزراء، وذلك للمطالبة بتحسين رواتبهم.

كانت هذه تفاصيل خبر العسكريون المتقاعدون يغلقون مداخل السراي الحكومي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.