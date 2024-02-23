ميقاتي: أبلغت الوزراء عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء الى وقت لاحق

اعلن رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي، في كلمة له، انه "أبلغتت الوزراء عن تأجيل جلسة مجلس الوزراء الى وقت لاحق".

وتابع ميقاتي :"ملتزمون بإعطاء كل الحقوق للجميع لكننا محكومون بسقوف للإنفاق لا يمكن تجاوزها"، مشيرا الى انه "إذا لم نقرّ الزيادات والحوافز المطلوبة للقطاع العام أحذّر الجميع آخر الشهر لا تستطيع وزارة المال تأمين الرواتب رغم وجود الاموال".