بث مباشر.. مؤتمر إعلان تفاصيل الصفقة الاستثمارية الكبرى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

شهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عصر الجمعة، مراسم توقيع صفقة شراكة استثمارية كبرى، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وتأتي هذه الخطوة، في إطار جهود الحكومة المصرية؛ لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز التنمية الاقتصادية في البلاد.

ويعقب مراسم التوقيع مؤتمر صحفي لشرح تفاصيل الصفقة.

ويقدم "الخليج 365" خدمة البث المباشر للمؤتمر الصحفي، عبر الرابط التالي:

وكان مجلس الوزراء، أعلن في اجتماعه أمس الخميس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن موافقته على أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ مصر، تمثلت هذه الصفقة في شراكة استثمارية بين الحكومة المصرية وكيانات كبرى، وذلك في إطار جهود الدولة لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر وتعزيز موارد الدولة من النقد الأجنبي.