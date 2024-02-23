القاتل الصامت.. نجاة زوجين من الموت في المنيا

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا- جمال محمد:

أصيب شخص وزوجته بالاختناق، داخل منزلهما بأحد الأحياء الشعبية بمدينة المنيا، إثر تسرب غاز أسطوانة البوتاجاز أثناء نومهما.

تلقى اللواء محمد مصطفى مدير أمن المنيا، إخطارًا بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة، بوصول شخص وزوجته إلى قسم السموم بمستشفى المنيا العام، مصابان بالاختناق وضيق التنفس وحالتهم الصحية العامة مستقرة.

انتقلت الأجهزة الأمنية، وتبين حدوث إصابة المذكورين بسبب تسرب غاز البوتاجاز داخل منزلهم أثناء نومهم، ويعانيان من الهبوط حاد وضيق التنفس.

جرى وضعهما تحت الملاحظة وتلقي العلاج اللازم، تحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.