إخماد حريق داخل مخيم للنازحين السوريين في رياق

تمكن عناصر الدفاع المدني من اخماد حريق شب في مخيم للنازحين السوريين في دير زنون وقد أتى الحريق على ثلاث خيم بشكل كامل واقتصرت الاضرار على الماديات.

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