شكرا لقرائتكم خبر عن الحركة الوطنية: صفقة رأس الحكمة فرصة استثمارية من العيار الثقيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد اللواء رؤوف السيد علي، رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، بالصفقة الاستثمارية الضخمة المتعلقة بمشروع تطوير مدينة رأس الحكمة، مؤكدت أنه استثمار من العيار الثقيل، معتبرًا إياها خطوة جبارة نحو تعزيز الاقتصاد المصري وتحقيق النمو المستدام.

وأكد اللواء رؤوف السيد علي أن هذه الصفقة تعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر على الصعيدين الإقليمي والدولي، مشيرًا إلى أنها تأتي كنتيجة للاستراتيجية الاقتصادية الرشيدة التي تنتهجها الحكومة المصرية.

وأوضح رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية أن هذه الصفقة ستحقق فوائد اقتصادية هائلة للبلاد، من خلال تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة للشباب، مما يعزز من نمو الاقتصاد ويسهم في تحسين مستوى المعيشة للمواطنين.

وأضاف اللواء رؤوف السيد علي أن الصفقة تعكس أيضًا الاستفادة الحكيمة من الإمكانيات الهائلة التي تتوفر عليها الدولة المصرية، سواء من ناحية الموقع الاستراتيجي على البحر الأحمر والبحر المتوسط، أو من ناحية البنية التحتية المتطورة والقوانين الاستثمارية الملائمة.

ودعا اللواء رؤوف السيد علي جميع الأطراف السياسية والمجتمعية إلى دعم هذه الصفقة التاريخية والعمل سويًا من أجل تحقيق الازدهار والرخاء للشعب المصري وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.