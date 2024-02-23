شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن يفرض مئات العقوبات الجديدة على روسيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - فرض الرئيس الأمريكي جو بايدن عقوبات جديدة تربو على 500، على روسيا، على خلفية وفاة المعارض السياسي الروسي أليكسي نافالني.

وتأتي هذه العقوبات قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الغزو الروسي الشامل لأوكرانيا.

وقال بايدن اليوم الجمعة: أعلن فرض أكثر من 500 عقوبة جديدة ضد روسيا، بسبب حربها المستمرة لغزو أوكرانيا وبسبب وفاة أليكسي نافالني.

وأضاف بايدن: "سوف تستهدف تلك العقوبات أفرادًا لهم صلة بسجن نافالني، بالإضافة إلى القطاع المالي الروسي والقاعدة الصناعية الدفاعية وشبكات مشتريات ومتهربين من العقوبات عبر قارات متعددة، وستضمن العقوبات أن يدفع بوتين ثمنًا باهظًا لعدوانه في الخارج وقمعه في الداخل".

الذكرى الثانية

وتستعد كييف لإحياء الذكرى الثانية لبدء الغزو الروسي الشامل، بأمر من الرئيس بوتين، في الساعات الأولى من صباح غد السبت.

وتحاول أوكرانيا بمساعدة عسكرية ومالية غربية، استعادة الأراضي التي تسيطر عليها روسيا الآن في الجنوب والشرق.



وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى بالفعل عقوبات واسعة النطاق على روسيا.

واتفق ممثلو الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي البالغ عددها 27 دولة، أمس الأول الأربعاء، على فرض عقوبات جديدة على الكرملين.

ومن المتوقع نشر الإجراءات المحددة للعقوبات الأمريكية الجديدة في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن العقوبات قد تستهدف الرئيس بوتين بشكل مباشر.