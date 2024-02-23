تضامناً مع غزة: 110 تظاهرات في 50 مدينة مغربية اليوم الجمعة

المنامة - ياسر ابراهيم - يواصل المغاربة تضامنهم مع غزة للأسبوع الـ20 على التوالي، وخرجت 110 تظاهرات في أكثر من 50 مدينة اليوم الجمعة، بالإضافة إلى وقفة احتجاجية يُنتظر تنظيمها مساء اليوم أمام مقر البرلمان في العاصمة الرباط.

واحتج آلاف المغاربة في وقفات دعت إليها "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" (غير حكومية) بعد صلاة الجمعة في عشرات المدن والقرى على امتداد البلاد، ضد "حرب الإبادة التي يمارسها الكيان الصهيوني المدعوم من طرف أميركا في حق أهل غزة وفلسطين".

وعبر المشاركون في الوقفات عن استنكارهم التجويع والحصار ومحاولات التهجير القسري للمدنيين والتلويح باستهداف النازحين في رفح. كما استنكر المشاركون في الوقفات، التي نظمت تحت شعار "لا للحصار لا للتجويع"، مسلسل التطبيع الرسمي والصمت الدولي تجاه المجازر الهمجية بحق الفلسطينيين.

وكانت "الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" دعت، في وقت سابق هذا الأسبوع، إلى جعل يوم الجمعة الحالي "يوم تضامن مع أهل غزة" ورفض لسياسة التجويع التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين في غزة.

رفض سياسات التجويع ومحاولات تهجير أهل غزة

إلى ذلك، قال عضو المكتب المركزي لـ"الهيئة المغربية لنصرة قضايا الأمة" محمد الرياحي، لـ"العربي الجديد"، إن "فعاليات الأسبوع الـ20 تسعى للتعبير عن رفض سياسة التجويع ومحاولات التهجير لأهل غزة، كما أنها تأتي في سياق الاستمرار في الحراك الداعم لفلسطين الجريحة".

ولفت الرياحي إلى أن فعاليات اليوم "من خلال تنظيم 110 تظاهرات في جميع أنحاء البلاد، تسعى أولاً إلى التنديد بحرب الإبادة الصهيونبة في حق المدنيين بغزة وما يرافقها من منع لكل أسباب العيش ومواد الغذاء، وثانياً، إلى التنديد بالصمت الدولي والتخاذل العربي وبسياسة الكيل بمكيالين تجاه القضية الفلسطينية"، كما أنها "تحية المقاومة وحاضنتها الشعبية على صمودها ووفاءها من أجل تحقيق مطالب الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة".

وقال الرياحي إن فعاليات اليوم هي "كذلك رسالة للنظام المغربي وكل الأنظمة العربية المطبعة كي تتراجع عن سياسة التطبيع المشؤومة مع الكيان المجرم ورموزه القاتلة".

ويُنتظر أن يتجمع عشرات النشطاء مساء اليوم أمام مقر البرلمان المغربي بدعوة من "مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين"، تنديداً بالجرائم الإسرائيلية وباستمرار إغلاق معبر رفح وللمطالبة بإسقاط التطبيع.

ويشارك المغاربة بفعاليات تضامنية مع غزة بشكل شبه يومي منذ تنفيذ عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وكان من أبرزها المسيرة المليونية التي نظمت في 15 أكتوبر في العاصمة الرباط.

العربي الجديد