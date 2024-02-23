انخفاض كبير للعقود الآجلة للجنيه المصري بعد إعلان تفاصيل "رأس الحكمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

انخفضت العقود الآجلة للجنيه المصري غير القابلة للتسليم لأجل 12 شهرا، إلى 57 جنيها للدولار مقابل 65 جنيها للدولار، بعد الإعلان عن تفاصيل مشروع تطوير رأس الحكمة بالساحل الشمالي، وفق بيانات نقلتها وسائل إعلام دولية.

ووفقا لما نقلته الشرق بلومبرج، انخفضت العقود بنسبة 14.5% من ذروتها نهاية يناير الماضي عند 66.7 جنيها.

والعقد الآجل هو اتفاق بين المشتري والبائع على تداول أصل، عادة ما يكون عملة، بسعر متفق عليه بين الطرفين وتاريخ محدد.

وعلى عكس العقود المستقبلية، فإن العقود الآجلة هي ترتيبات خاصة بين المشتري والبائع، وبالتالي، لا يتم تداولها في البورصة المركزية، بل تعتبر جزءا من سوق خارج البورصة.