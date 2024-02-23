بتقنية حديثة.. الطيور الجارحة تتسابق في سماء الإسكندرية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية- محمد البدري:

تصوير: حازم جودة

شهدت سماء الإسكندرية تحليق نحو 45 من الصقور والعقبان؛ اليوم الجمعة في سباق حورس للطيور الجارحة في نسخته الثامنة، القام بصحراء برج العرب والذي ينظمه اتحاد هواة الجوارح في مصر بمشاركة نادي الجوارح المصري وقبائل أولاد يادم ببرج العرب.

وقال أحمد الشريف، رئيس لجنة تنظيم مسابقة حورس للصقور، اقيم اليوم سباق حورس للصقور والعقبان في نسخته الثامنه وتقام المسابقه سنويا في الإسكندرية في برج العرب علي أرض قبيلة اولاد يادم.

وأضاف الشريف في تصريح خاص لمصراوي؛ أن المسابقة تضم العديد من هواة تدريب الصقور الذين يأتون من جميع أنحاء مصر بالإضافة إلى بعض الضيوف من الدول العربية لكى يتباروا في مضمار السباق.

وأشار إلى أن الجديد في هذه النسخة هو استحداث نظام الكتروني لحساب التوقيت بدلا من النظام اليدوي الذي كان مستخدما في السنوات الماضية.

وعن نظام المسابقة قال إنها تقام بنظام الاشتراك الفردي لكل طائر حيث يطير مسافة 300 متر من نقطة بداية إلى نقطة نهاية ويحتسب الوقت عن طريق لجنة من الحكام.

وأوضح أن النسخة الحالية شارك بها 45 متسابقا، إذ شهدت حضور ومشاركة العديد من الفرق والجمعيات والأفراد المهتمين بتلك الرياضة التراثية؛ ومنهم اتحاد هواة الجوارح في مصر وهو الراعي والمنظم للمسابقة، ونادي الجوارح المصرى الذي شارك في تطوير منظومة التوقيت وحساب النتائج لينضم إلى لجنة تنظيم السباق.

وأشار إلى أنه شارك في السباق نادي الصقار المصري بعدد كبير من المنافسين هذا العام واشترك أيضا في تنظيم وإدارة المسابقة، وحضرت جمعية القناص المصرى لرعاية الجوارح لتشارك بعدد من الصقارين المتميزين، بالإضافة للعديد من البدو خصوصا بدو مرسى مطروح؛ ومتسابقين من دولة الكويت وشاركوا بعدد 3 طيور، لافتا إلى أن عدد المشاركين أقل نسبيا مقارنة بالعام الماضي وذلك يرجع لقلة أعداد الطيور بالإضافة لتقلب الأحوال الجوية التي تؤثر على أداء الطيور بالمسابقة

وعن أنواع الطيور المشاركة في السباق أوضح الشريف أنها تمثلت في فصائل "الجير، الحر، الشاهين، العقبان والوكرى"، مبينا أن المتسابقين الكويتيين شاركوا بطائرين من فئة الجير وطائر من فئة الشاهين.



وحصل على المركز الأول الصقار فرحات العقاري فئة طائر الشاهين مم محافظة مرسى مطروح، في حين حصل المتسابق فرج الفردي على المركز الأول فئة الصقر الحر من محافظة الإسكندرية، وحصل آدم عمرو على المركز الأول فئة الصقر الوكرى من محافظة الإسكندرية.