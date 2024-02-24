انت الان تتابع خبر ذي قار والبصرة تعطلان الدوام الرسمي ليوم الاثنين المقبل والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال الناطق الاعلامي بإسم مجلس محافظة ذي قار ياس الخفاجي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "رئيس مجلس محافظة ذي قار المهندس عبد الباقي العمري قرر تعطيل الدوام الرسمي ليوم الاثنين القادم لجميع المؤسسات والدوائر الحكومية في المحافظة ماعدا الصحية والخدمية منها وبنسبة ٥٠% وذلك لإتاحة الفرصة للموظفين لآداء شعيرة الزيارة الشعبانية المباركة".



فيما قالت الدائرة الاعلامية في مجلس محافظة البصرة، ان "المجلس قرر تعطيل الدوام الرسمي يوم الاثنين المقبل لمناسبة الزيارة الشعبانية".