أمريكا تُدرج 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قالت وزارة الخزانة الأمريكية، إن واشنطن أدرجت اليوم الجمعة 14 ناقلة نفط روسية في قائمتها السوداء.

وفرضت وزارة الخزانة عقوبات على شركة الشحن الروسية سوفكومفلوت التي تديرها الدولة.

وأشارت إلى أنها أعطت مهلة 45 يوما لتفريغ الحمولات النفطية وغيرها للناقلات الـ14 قبل دخول القرار حيز التنفيذ.

كان الرئيس الأمريكي جو بايدن فرض عقوبات جديدة، تربو على 500، على روسيا على خلفية وفاة المعارض السياسي الروسي البارز أليكسي نافالني.

وتأتي هذه العقوبات قبل يوم من حلول الذكرى السنوية الثانية لانطلاق الهجوم الروسي الشامل لأوكرانيا.