"الغزالة ظهرت".. "تمثال" في قويسنا المنوفية يثير حالة من الجدل (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية- أحمد الباهي:

تداول نُشطاء مواقع التواصل الاجتماعي صورة لتمثال "غزالة" قالوا إنه يقع في مدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، مُثيرًا حالة من الجدل والسخرية لما وصفوه بسوء جودة التصميم ووضع حيوان بدلاً من تكريم شخصيات تاريخية أو عمل جداريات وبانوراما لحرب أكتوبر المجيدة.

في ذات السياق، أوضح سامي سرور رئيس مركز ومدينة قويسنا في تصريحات خاصة لموقع الخليج 365، أن التمثال موجود بالفعل في المدينة مستنكرًا حملة السخرية، مُتابعًا: "المكان كان عبارة عن هرم قمامة ونجحنا في إزالته وتنظيفه وبعدها ظهر التمثال المختفي، وكنا نأمل الإشادة بجهد عمال النظافة لكن فوجئنا بالسخرية من التمثال ذاته، وحاليا التمثال جرى إزالته وبصدد تنفيذ شيئ آخر لتجميل المكان".