شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل "خارجية النواب": ياسمين موسى أكدت دور المرأة فى صنع القرار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النائبة سحر البزار، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن مصر قدمت مرافعة للتاريخ أمام محكمة العدل الدولية بشأن التداعيات القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967، مؤكدة ان هذا الحدث يُعتبر مناسبة هامة للتأكيد على دور المرأة في الدبلوماسية والقانون.

وأضافت وكيل لجنة العلاقات الخارجية، خلال تصريحات خاصة لليوم السابع، أن من أهم المشاهد التي تم رصدها خلال مرافعة مصر أمام محكمة العدل الدولية، كانت تمثيل الدكتورة ياسمين موسى المستشارة القانونية لوزير الخارجية المصري، لمصر أمام العالم أجمع، خلال هذه المرافعة التاريخية، والتي تمثل نموذجًا لتمكين المرأة في مجال القانون والعلاقات الدولية، مؤكدة أن تواجدها يُظهر التقدم الذي أحرزته المرأة المصرية في مجالات العمل والمشاركة الفعّالة في القرارات الدولية.

وأكدت أن هذا المشهد يعكس مشاركة المرأة المصرية في مثل هذه الجلسات، ومدى تمكينها وتأثيرها في السياسة والقانون، وتبرهن أن المرأة ليست مجرد مستفيدة من العملية القرارية، بل هي شريك فعّال يسهم في تحقيق العدالة والمساواة.

وأوضحت أنه يجب أن نحتفي بالمرأة المصرية وجهودها في تمثيل بلادها أمام المحكمة الدولية، ونشجع على تعزيز دورها في مختلف المجالات لبناء مستقبل أكثر عدالة وتقدمًا.