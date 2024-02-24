شكرا لقرائتكم خبر عن زلزال يضرب الحدود بين قرغيزستان وشينجيانغ بقوة 5.5 درجة والان نبدء بالتفاصيل

زلزال على الحدود بين قرغيزستان وشينجيانغ الصينية

الدمام - شريف احمد - قال مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض، إن زلزالا قوته 5.5 درجة هز المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية.وأوضح أن الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات.

في نهاية الشهر الماضي ضرب زلزال بلغت قوتة 6 درجات المنطقة الحدودية بين قرغيزستان ومنطقة شينجيانغ الصينية أيضا دون أنباء عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية.

وأفاد مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني (جي.إف.زد) حينها أن مركز الزلزال وقع على عمق 10 كيلومترات.