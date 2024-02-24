بالأرقام.. نتائج انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية (صور)



محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد البدري:

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة المهندسين، نتائج انتخابات مجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية، بفوز قائمة "المهندس يستحق" في الانتخابات التي جرت، أمس الجمعة، بمقر نادي المهندسين بسابا باشا.

وأسفرت نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية عن فوز المهندس باسل ياسر 1325 صوتا بمقعد شعبة ميكانيكا، والمهندسين وليد ماضي 1449 صوتا ومحمد فتح الباب 1346 صوتا ومينا ميلاد 983 صوت بمقاعد شعبة الكهرباء، والمهندس ميسرة الطحان 1324 صوتا بمقعد شعبة مدني، والمهندس محمد الرشيدي 1123 صوتا بمقعد شعبة عمارة، والمهندس محمد السعدي 1231 صوتا بمقعد شعبة بترول وتعدين وغزل ونسيج.

وقال الدكتور هشام سعودي نقيب المهندسين بالاسكندرية ووكيل أول نقابة المهندسين المصرية، إن الانتخابات شهدت إقبالا من المهندسين وصل إلى نحو 3 آلاف مهندس وهو معدل جيد مقارنة بالانتخابات السابقة.

وأجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب الكهرباء، ومدني، وميكانيكا، وعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيمياء ونووي، وصناعة الغزل والنسيج والمنسوجات بالنقابة العامة، و7 أعضاء من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية بالإسكندرية.

وشهدت انتخابات نقابة المهندسين بالإسكندرية حضور 2984 مهندسا، فيما بلغ من لهم حق التصويت في الانتخابات نحو 99 ألف مهندس.

وتنافس على مقاعد النقابة الفرعية 16 مهندسا في شعبة الكهرباء، و9 مهندسين ميكانيكا، و7 مهندسين مدني، و9 مهندسين عمارة و5 مهندسين غزل ونسيج وتعدين وبترول وفلزات، بإجمالي 46 مرشحا.